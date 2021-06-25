Более 63 тысяч детей отдохнут в пришкольных оздоровительных лагерях Тюменской области в 2021 году Фото: Пресс-служба департамента образования и науки Тюменской области

Более 63 тысяч детей в возрасте от 6 до 17 лет включительно отдохнут в 2021 году в летних пришкольных лагерях Тюменской области. Каждый год востребованность в этом виде отдыха только растет, поэтому в этом году для ребят распахнут свои двери 456 пришкольных лагеря. В течение лета организуют три смены, по 21 день каждая. Как сообщили в департаменте образования и науки Тюменской области, лагеря работают весь день, они укомплектованы необходимым количеством кадров из числа сотрудников школ и привлеченных специалистов.

Детей развлекают по разработанным программам по организации летнего отдыха, которые прошли экспертизу. Ребята играют на свежем отдыхе, посещают кружки и секции по интересам, занимаются спортом и участвуют в общелагерных мероприятий.

По информации управления образования администрации Тюменского муниципального района, в муниципалитете третий год реализуется «туристический» проект. То есть лагерь предполагает дневное пребывание с элементами работы лагеря палаточного типа.

– Начинался проект с четырех участников, в 2021 году их число увеличилось до 10. В лагерях ребята получают навыки туристской деятельности: учатся ориентироваться на местности, ставить палатки, складывать костры, работать со страховочной системой, – рассказали в управлении.

Одним из таких лагерей является оздоровительный «Край чудес», который открылся в тобольской школе № 16 им. В. П. Неймышева. Вместе с вожатыми и воспитателями ребята отправятся на поиски Зеленого Дерева по программе экологической направленности «Дети Земли». Ребят ждут увлекательные приключения, которые помогут развить интеллектуальные и творческие способности, получить необходимый заряд бодрости и энергии.