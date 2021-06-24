Новые кинозалы откроются в Бердюжье, Боровском, Сладково, Успенке и Омутинском Фото: Пресс-служба департамента культуры Тюменской области

В пяти муниципалитетах Тюменской области, а именно: в Бердюжье, Боровском, Омутинском, Сладково и Успенке откроют новые кинозалы. Как сообщили в департаменте культуры Тюменской области, об этом стало известно от Фонда кино, который объявил результаты отбора по поддержку кинозалов в населенных пунктах с численностью жителей до 500 тысяч человек.

Сбор заявок на поддержку организаций, осуществляющих показ фильмов, проходил с 11 марта по 30 апреля 2021 года. Основной целью поддержки является создание условий для показа национальных фильмов в населенных пунктах России с численностью жителей до 500 тысяч человек. Из восьми заявок Тюменской области экспертный отбор прошли пять учреждений культуры:

- МАУ культуры «Премьера» (с. Бердюжье).

- МАУ ТМР «ЦКиД «Родонит» (р. п. Боровский).

- МАУ «ЦК и Д» (с. Омутинское).

- МАУК «Овация» (с. Сладково).

- МАУ ТМР «ЦКиД «Родник» (с. Успенка).

По данным Фонда кино, современное цифровое оборудование получат 122 кинозала из 53 субъектов России, благодаря чему доступ к современному цифровому кинопоказу получат более 1,5 миллионов российских жителей. Это касается тех населенных пунктов и муниципальных районов, где пока нет действующих кинотеатров.