Жителя Ишима будут судить в шестой раз за пьяную езду. Фото: Ольга Крыльцова

В Ишиме суд вынес приговор по уголовному делу в отношении ранее судимого 38-летнего местного жителя. Мужчину уже не раз судят за пьяную езду.

24 апреля 2021 года осужденный пил пиво на своем приусадебном участке в селе Новотравное Ишимского района. Вечером, уже будучи пьяным, он решил на Nissan Pulsar съездить в магазин, однако в переулке автомобиль остановили сотрудники полиции. Проведенное освидетельствование подтвердило нетрезвое состояние водителя.

– В 2016 – 2018 года мужчину уже пять раз привлекали к уголовной ответственности. Он даже отбывал реальное лишение свободы за пьяную езду, но должных выводов не сделал, – отметили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Суд назначил подсудимому один год лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и на 2 года 11 месяцев лишил его права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.