В Тобольске мужчина расплачивался за покупки в магазинах чужой картой. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть тобольской полиции обратился 34-летний гражданин и сообщил, что кто-то расплачивается в магазинах его банковской картой. Ранее он ее потерял, ущерб составил 4 600 рублей.

В ходе разбирательства по поступившему сообщению сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. 39-летний мужчина задержан и доставлен в отдел полиции.

– Свою вину он признал и пояснил, что банковскую карту заявителя нашёл на улице и решил ею воспользоваться. Осуществив покупки в различных магазинах города, злоумышленник выкинул ее, – рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.

В настоящее время задержанному избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. По данному факту следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с банковского счета». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.