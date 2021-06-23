«У них любая копейка на счету». Александр Моор разрешил платить дачникам за мусор, как все

Александр Моор разрешил платить дачникам за мусор, как все. Фото: Вадим Бегун

В Тюменской области вступили в силу изменения в Законе «О льготных тарифах». Таким образом, теперь дачники будут платить за обращение с твердыми коммунальными отходами по такому же тарифу, как все жители региона. Документ подписан губернатором Александром Моором.

«На последнем заседании депутаты регионального парламента одобрили поправки. Если бы мы не внесли изменения, то с 1 июля садоводы рассчитывались бы за вывоз мусора по тем же расценкам, что и другие юридические лица. Это значительно больше. Дачники – в основном люди старшего поколения. У них любая копейка на счету», – отметил на своей страничке в «ВКонтакте» глава региона.

По его словам, разницу между экономически обоснованным тарифом и льготным (для населения) (порядка 11 млн рублей в год) компенсирует региональный бюджет.