В Тюмени в День памяти и скорби пьяная женщина зарезала сестру. Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Тюменской области

В квартире дома на улице Одесской в Тюмени накануне, 22 июня, обнаружено тело 48-летней женщины с признаками насильственной смерти. Ее ударили ножом в грудь. Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства.

Силовики задержали 56-летнюю сестру погибшей. В ближайшее время ей предъявят обвинение и заключат под стражу.

– Подозреваемая у себя в квартире распивала спиртные напитки со свой сестрой. В ходе посиделок между ними произошел конфликт. Злоумышленница ножом нанесла потерпевшей один удар в область груди. От полученного ранения женщина скончалась на месте, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

В настоящее время специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего. Назначен ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинская, молекулярно-генетическая. Расследование уголовного дела продолжается.