В Тюмени открылась новая выставка «Вспомни». Фото - Ирина Тунгусова.

В Тюмени в историческом парке «Россия – моя история» открылась новая выставка «Вспомни». Ее разработали в Екатеринбургском историческом парке.

– Выставка уже работает в 23 парках, ряд городов приурочили открытие к 9 Мая. Мы же посчитали, что логичнее открывать в День памяти и скорби. Мы предлагаем вниманию тюменцев рассказ о человеке на войне. Начало войны глазами ребенка, чувства, которые испытывали жители блокадного Ленинграда, дети войны, чтобы современный человек понял, а главное, прочувствовал с одной стороны трагизм, а с другой – мужество людей той эпохи, – сообщил директор структурного подразделения «Исторический парк «Россия – моя история» Александр Валитов.

По его словам, для желающих предусмотрен бесплатный аудио-гид: используя свой смартфон, можно перейти на сайт, где от первого лица ведется повествование. Рассказ небольшой – рассчитан на 10 – 15 минут, но это позволяет человеку погрузиться в атмосферу военных лет.