На тюменской набережной прошла акция, посвящённая памяти защитников Отечества. Фото - "Вслух.ру".

На тюменской набережной у «Конторы пароходства» прошла акция, посвящённая памяти защитников Отечества. Горожане вместе с членами Областного Совета ветеранов войны и труда исполнили песню «Хотят ли русские войны» и запустили в небо шары.

– Учитывая, какую агрессивную работу проводят западные страны по дискредитации победы советского народа в Великой Отечественной войне, нам важно сохранить истинную память в сердцах и умах молодого поколения. Старшее поколение помнит и знает, так что акция в первую очередь направлена на то, чтобы рассказать детям, какой ценой завоёвано сегодняшнее счастье, – заявил первый заместитель председателя Тюменского областного Совета ветеранов Александр Моторин.

Отметим, что мероприятие проводилось с соблюдением все необходимых санитарно-эпидемиологических норм.