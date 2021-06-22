Mir Pay стал доступен держателям карт «Мир» СберБанка. Фото - Сбер.

СберБанк присоединился к сервису бесконтактной оплаты Mir Pay. Теперь владельцы банковских карт платёжной системы «Мир», выпущенных СберБанком, могут оплачивать покупки смартфоном с помощью мобильного приложения Mir Pay.

Зарегистрировать в Mir Pay для оплаты со смартфона можно любую карту «Мир» Сбербанка – как контактную, так и бесконтактную. Чтобы оплатить покупку, достаточно просто разблокировать смартфон и поднести его к POS-терминалу, заходить в приложение Mir Pay для этого не обязательно. А для оплаты покупок на сумму до 1 000 рублей разблокировка смартфона не потребуется, достаточно только активировать экран.

– Mir Pay стал уже третьим решением для держателей карт «Мир» СберБанка, предпочитающих оплачивать покупки смартфоном. Помимо Mir Pay, клиентам банка доступны бесконтактные платежи через SberPay и Samsung Pay. При этом каждое решение предоставляет особенный пользовательский опыт, что позволяет каждому пользователю выбрать оптимальный для себя вариант, – пояснил Игорь Ковалёв, директор дивизиона «Кошелёк клиента» Сбербанка.

– Mir Pay сегодня поддерживает все актуальные возможности мобильного платежного сервиса. Его пользователям доступна быстрая, удобная и безопасная оплата со смартфона за покупки и услуги, а также оплата проезда в транспорте на всех устройствах, принимающих оплату бесконтактными банковскими картами «Мир». В метрополитенах Москвы и Петербурга оплата через Mir Pay – самый выгодный на сегодняшний день способ оплаты проезда, – рассказал Дмитрий Бувин, коммерческий директор платежной системы «Мир».

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