Тюменские предприниматели участвуют в благотворительной акции «Мой бизнес помогает» Фото: Пресс-служба департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области

Предприниматели Тюменской области активно участвуют в благотворительной акции «Мой бизнес помогает», организованной региональным центром «Мой бизнес», центром «Семья», региональным отделением Союза женщин России в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Благодаря акции дети из многодетных семей и дети, чьи родители находятся в трудном финансовом положении, получают адресную помощь от предпринимателей.

На прошедших выходных мастер-ремесленник, основатель «Пространства традиций «Среда» Вероника Чикишева обучала детей старинному традиционному искусству украшения ткани при помощи резных деревянных форм – кубовой набойке. Юные ремесленники осваивали технологию набойки и создавали платок, заготовку для сумки или интерьерной подушки.

Ребятишкам предоставили ткань, красители «индиго» и деревянные штампы. А пока работа кипела, Вероника рассказывала ученикам об истории кубового крашения, расцвет которого в России пришелся на XVI – XIX века. Увы, но сейчас рубахи, сарафаны и скатерти, украшенные белыми орнаментами на синем фоне, можно увидеть очень редко.

– Мастерам очень приятно передавать свой опыт детям, такая работа будет вдохновлять и радовать долгие годы. И кто знает, может, кто-то из моих подопечных будет работать над сохранением древней технологии дальше, – отметила Вероника.

По словам руководителя Центра инноваций социальной сферы фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области» Александры Князевой, прикоснувшись к миру традиционного ремесла, дети ощущают удивление и радость.

– О времени, проведенном за работой, вспоминают уже со знанием дела. Мы очень рады, что наши предприниматели-ремесленники понимают это, – подчеркнула Князева.

Напомним, «Мой бизнес помогает» – это благотворительное движение, организованное Минэкономразвития РФ и центрами «Мой бизнес». Основная цель акции – приобщить предпринимателей и всех неравнодушных граждан к помощи нуждающимся на региональном уровне.