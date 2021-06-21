Владимир Якушев: «Тюменская область имеет богатейшее историческое наследие». Фото - admtyumen.ru.

Полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев отметил, что Тюменская область имеет богатейшее историческое наследие. Об этом он сообщил в ходе разговора об инвестиционных рейтингах регионов.

– Тюменская область – это и сама Тюмень, и Тобольск с его богатейшим историческим наследием. Это и мощнейший нефтехимический комплекс, который сам может быть достопримечательностью. Для тех же вертолетных экскурсий – посмотреть на этот завод с воздуха, – сообщил Якушев.

По его словам, Уральский федеральный округ по итогам 2020 года привлек более трех триллионов рублей инвестиций, однако в этом году всё не так хорошо.

– Пока мы имеем по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 84,1%. Год непростой – пандемия, но ничего страшного. Учитывая сезонность, а капитальные вложения делают, как правило, в третьем – четвертом квартале, надеюсь, что инвестиционная машина раскрутится и мы наверстаем, – передает слова полпреда «РБК Екатеринбург».