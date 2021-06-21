Тюменец ударил в шею лыжной палкой женщину, вставшую на защиту сына. Фото: Ольга Крыльцова

С заявлением об угрозе убийством к участковому отдела полиции села Исетское Тюменской области обратилась жительница села Рафайлово. Подозреваемый установлен и задержан.

Конфликт между сельчанами произошел вечером. Встретившись на улице, 52-летний мужчина начал высказывать свое негативное отношение к сыну потерпевшей. 67-летняя женщина стала защищать родственника.

– С угрозами расправы подозреваемый нанес удар потерпевшей в область шеи находившейся в его руке металлической лыжной палкой, – рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.

В отношении подозреваемого отделением дознания возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Наказание, согласно данной статье, подразумевает лишение свободы на срок до двух лет. Ранее не судимый житель Исетского района отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении.