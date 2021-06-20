Волонтеров в Тюмени становится больше

Сейчас тюменские добровольческие движения нацелены на развитие корпоративного волонтерства Фото: Мария Толстихина

В Тюмени активно растет количество добровольцев. В 2020 году в такие проекты вовлеклись более 118 тысяч человек (это 16% от числа жителей старше 7 лет). По прогнозу на 2021 год их число превысит 132 тысяч (18%). Об этом сообщает «Вслух.ру».

«Люди осознанно идут в волонтерскую деятельность, они готовы помогать другим», - сообщает заместитель директора департамента по спорту и молодежной политике Светлана Субботина.

Тюменские добровольцы работают по более 15 направлениям. Они меняются в зависимости от того, что актуально в данное время. В Тюмени волонтерство координирует центр «Дзержинец». Более 4 тысяч человек ежегодно проходит «Школу волонтера».

Сейчас тюменские добровольческие движения нацелены на развитие корпоративного волонтерства и специализированных отрядов. Также в планах мотивировать население и совершенствовать систему обучения в «Школе волонтера».