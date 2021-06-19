В Тюмени ищут талантливых музыкантов для участия в шоу Scratch Fest Фото: pixabay.com

Тюменских музыкантов приглашают поучаствовать в шоу Scratch Fest. Для поиска тюменских талантов организаторы университетских рэп-баттлов запустили шоу. Они ищут начинающих музыкальных исполнителей, желающих развиваться и показать свои творческие навыки. Заявки принимают до 30 июня.

На шоу исполнители создадут композиции с учетом стилистических, тематических и жанровых аспектов, заданных организаторами. Формат шоу похож с известными музыкальными онлайн-баттлами, где исполнители пишут песни на заданную тему за определенное время.

- Мы запускаем проект для тех, кто ещё не имеет широкого опыта выступлений. Мы рассчитываем, что, поставив себя в определенные рамки и ограниченный тайминг, участники смогут проявить свой талант, — рассказал Эдуард Хамидуллин, руководитель проекта.

Главная задача найти и раскрыть тюменских исполнителей через эксперименты с жанрами и стилями музыки. Подать заявку на участие и найти все подробности можно в группе шоу Scratch Fest или в социальных сетях конкурса проектов «Моя идея».