Тюменские студенты поделятся мнением о внеучебной деятельности и карьере Фото: pixabay.com

Студентов Тюменской области приглашают поделиться мнением о ведении финансов и выборе жилья. Общение на темы семьи, жилья и ведении финансов состоится на фокус-группе в рамках Исследования студенческой среды. К участию приглашаются студенты вузов и сузов Тюменской области любой формы обучения. Фокус-группа состоится 24 июня в 16.00, чтобы стать участником нужно зарегистрироваться.

- Мы хотим составить полное представление о студентах Тюменской области. Нам важно узнать их мнение по каждому вопросу – как они относятся к деньгам, какое жилье предпочитают на время обучения, сами ли они за него платят, а также, как подходят к отношениям и планированию семьи, рассказала об исследовании председатель Студенческого совета Тюменской области Дания Апасова.

На встречах проверят гипотезы, которые будут сформулированы во время онлайн-анкетирования.

Исследование студенческой среды – это проект Студенческого совета Тюменской области, где студенты высказывают свое мнение по шести темам «образование», «внеучебная деятельность», «карьера», «жилье», «финансы», «семья». Исследование проходит в трех форматах – онлайн-анкетирование, фокус-группы и интервью. Результаты исследования публикуются в открытом доступе.