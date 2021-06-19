Жители Тюмени могут посетить первую в городе выставку криптоарта Фото: Молодёжный театральный центр "Космос"

Жители Тюмени увидят первую в городе выставку криптоарта, которая состоится 27 июня в Театральном центре «Космос», там целый день будут проходить мероприятия. Для жителей Тюмени это будет первый спектакль для двоих и выставка криптоарта. Также около Театрального центра пройдет интерактив о выборе.

Это новое направление в современном искусстве, совмещающее криптовалюту и цифровое изображение. Свои работы представит тюменский видеограф, основатель NIGMA VIDEO PRODUCTION, Денис Нигматуллин. Выставка будет работать с 10:00 до 22:00, вход свободный.

Также около «Космоса» проведут интерактив, посвященный проблеме выбора, у входа в театральный центр будут расположены три двери с табличками: «крепкие отношения с близкими», «классная работа», «достижение собственных целей». Жители города выберут то, что для них важно, наклеив стикер на заднюю часть одной из дверей.

После в «Космосе» состоятся показы спектакля-диалога «Я смотрю на тебя» для двоих зрителей, смотреть который одновременно смогут 4 пары. Пары надевают наушники, и голос в них говорит, что делать дальше. Спектакль пройдет дважды: в 15:00 и в 17:00. Вход по регистрации.

– В день молодежи мы решили представить на площадке «Космоса» актуальные направления искусства – те, что сегодня придумывают, создают и популяризируют молодые люди. В этот день у нас будет работать выставка криптоарта, а также можно будет прийти на спектакль-свидание, созданный специально для двоих, – рассказала руководитель Молодежного театрального центра «Космос» Александрина Шаклеева.