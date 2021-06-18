В Червишево мужчина погнался за сожительницей с заведенной бензопилой. Фото: Ольга Крыльцова

В полицию Тюменского района поступило сообщение от 48-летней жительницы села Червишево. Женщина сообщила, что сожитель угрожает ей убийством.

– В день происшествия мужчина, находясь во дворе своего дома в состоянии алкогольного опьянения, завел бензопилу и начал угрожать возлюбленной, – рассказали в пресс-службе управления МВД по региону.

57-летний ранее судимый подозреваемый задержан и доставлен в отдел полиции. По данному факту отделом дознания возбуждено уголовное дело.

Максимальная санкция статьи – лишение свободы на срок до двух лет. К подозреваемому применена мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.