В Тюмени через месяц добавят 100 велосипедов для проката. Фото: Вадим Бегун

В Тюмени с 15 июля добавят 100 велосипедов для проката. Появятся 10 новых станций и 160 велостоек.

– Общегородской прокат велосипедов изначально был предусмотрен как отдельное направление в составе бренда «Тюменский транспорт». Соответствующие логотипы будут размещены на велосипедах и пунктах проката, – рассказал заместитель директора департамента дорожной инфраструктуры и транспорта города Евгений Ташланов.

По его словам, пункты проката установят в центре областной столицы – по улицам Республики, Ленина, от Луначарского и до Мельникайте. Что касается стоимости, то она будет определяться исходя из фактического спроса.

Воспользоваться двухколесным транспортом можно будет с помощью мобильного приложения. Кстати, первые полчаса поездки планируется сделать бесплатными.