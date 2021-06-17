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Происшествия17 июня 2021 10:33

В Тюмени утонул 16-летний подросток

Мальчик отправился отдыхать на озеро с друзьями
Сергей Швецов
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В Тюмени утонул 16-летний подросток.

В Тюмени утонул 16-летний подросток.

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Тюменской области

Тюменским следователям сообщили об обнаружении в озере, которое находится в черте города, тела 16-летнего мальчика с признаками утопления. Специалисты организовали проверку, по ее результатам будет принято процессуальное решение.

– Несовершеннолетний поехал отдыхать на озеро с группой сверстников в сопровождении взрослых. В процессе отдыха вечером ребенка не обнаружили. В ходе поисковых мероприятий сегодня около 10.00 тело мальчика обнаружили в водоеме, – рассказали в пресс-службе регионального следственного комитета.

В настоящее время сотрудники ведомства осматривают место происшествия, опрашивают очевидцев случившегося, знакомых и родных погибшего парня. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.