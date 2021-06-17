Поддельные аксессуары от Dior, Chanel и Burberry не пропустили тюменские таможенники

Поддельные аксессуары от Dior, Chanel и Burberryне пропустили тюменские таможенники. Фото - Тюменская таможня.

Тюменские таможенники не пропустили поддельные аксессуары с логотипами Dior, Chanel и Burberry. Сотрудники обнаружили в грузовом отсеке авто всего 63 единицы солнцезащитных очков.

– Правообладателям товарных знаков направили запросы. Экономический ущерб оценен более чем в полтора миллиона рублей, – заявил начальник службы таможенного контроля после выпуска товаров таможни Александр Решетников.

По его словам, нарушителю грозит наказание в виде штрафа до 300 тысяч рублей. Однако его и вовсе могут лишить свободы на срок до двух лет. В настоящее время все собранные материалы переданы в полицию для принятия решения.

Отметим, что тюменская таможня на постоянной основе проводит работу по предотвращению ввоза в Россию контрафактной продукции. Так, с начала 2021 года сотрудники выявили более 13 тысяч единиц контрафактной продукции с экономическим ущербом около 49 млн рублей.