Жильцы тюменского дома несколько лет борются с шумным кафе. Фото:«НашГород».

В Тюмени жильцы дома № 3б на улице Минской уже несколько лет борются с ночным кафе «Олимп». Дело в том, что от дома до кафе – всего семь метров. Ночью спокойный сон горожан отравляет громкая музыка и пьяные разборки.

– Исполнительные органы приняли от нас к рассмотрению видео, где запечатлены явные нарушения, но отовсюду приходят отказы в возбуждении дела об административном правонарушении. Якобы видео не является доказательством, так как нет времени и даты съёмки, – рассказывает «Нашему городу» владелица одной из квартир Екатерина.

По словам супругов Ирины и Михаила Балыковых, в доме проживают пожилые люди, инвалиды и несовершеннолетние дети. Три года жильцы вызывают полицию, но толку нет.

– Буквально три дня назад я на директора составил три протокола. Очень много материалов на него приходит. В кафе никакой шумоизоляции нет, рядом с баром толпы собираются, устраивают там свои разборки. По ночам музыку слышно не только рядом, но и на другой улице, – сообщил в свою очередь участковый Артем Алексеев.

По его словам, директор кафе рассказал ему, что устал платить штрафы, залез в долги и намеревается в течение двух недель закрыть заведение.