В Тобольске хирурги вырезали пациенту увеличенную вдвое селезенку. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В Тобольске хирурги областной больницы № 3 вырезали пациенту увеличенную вдвое селезенку. Ранее мужчина жаловался на дискомфорт в животе.

Как поясняют специалисты, причиной патологии стало нарушение оттока крови из-за тромбоза, который развился из-за перенесённого заболевания коронавирусом. Из-за сосудистого поражения мужчине грозило внутреннее кровотечение. Кроме того, ситуацию осложняло начавшееся заражение крови.

Из-за огромного размера селезёнки хирургам пришлось проводить операцию через разрез сложной формы. Вмешательство растянулось на два часа.

– На фоне сепсиса свёртываемость крови была крайне низкой, и одно неосторожное движение привело бы к обильному кровотечению. Это была очень сложная в техническом плане операция, но всё прошло хорошо, – отметил заведующий хирургическим отделением медучреждения Игорь Амелин.

Пациент после операции восстанавливался сначала в реанимации, потом – в палате интенсивной терапии.