Тюмень
Еще
Радио
Тюмень
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тюмень
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье16 июня 2021 11:11

В Тобольске хирурги вырезали пациенту увеличенную вдвое селезенку

Специалисты работали как сапёры на минном поле
Сергей Швецов
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Тобольске хирурги вырезали пациенту увеличенную вдвое селезенку.

В Тобольске хирурги вырезали пациенту увеличенную вдвое селезенку.

Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В Тобольске хирурги областной больницы № 3 вырезали пациенту увеличенную вдвое селезенку. Ранее мужчина жаловался на дискомфорт в животе.

Как поясняют специалисты, причиной патологии стало нарушение оттока крови из-за тромбоза, который развился из-за перенесённого заболевания коронавирусом. Из-за сосудистого поражения мужчине грозило внутреннее кровотечение. Кроме того, ситуацию осложняло начавшееся заражение крови.

Из-за огромного размера селезёнки хирургам пришлось проводить операцию через разрез сложной формы. Вмешательство растянулось на два часа.

– На фоне сепсиса свёртываемость крови была крайне низкой, и одно неосторожное движение привело бы к обильному кровотечению. Это была очень сложная в техническом плане операция, но всё прошло хорошо, – отметил заведующий хирургическим отделением медучреждения Игорь Амелин.

Пациент после операции восстанавливался сначала в реанимации, потом – в палате интенсивной терапии.