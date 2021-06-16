В Тюмени у нелегальных торговцев забрали более двух тонн товаров. Фото: Тюмень - наш дом

В Тюмени у нелегальных торговцев изъяли 2 277 килограммов продовольственных товаров и 471 единицу промышленных (оптика, трикотаж). Рейды проводятся на постоянной основе.

С начала года составлено 362 административных протокола по этому поводу. В результате правонарушителей оштрафовали на 1 420 000 рублей.

– Говоря о пенсионерах, которые торгуют овощами и фруктами с личных подсобных хозяйств, следует помнить, что для них во всех округах Тюмени установлены специальные лотки, которые максимально приближены к покупателям, – отметили в местной администрации.

В ведомстве отметили, что организованы совместные со Службой судебных приставов и специалистами административных комиссий города выезды, в ходе которых проводится поиск должников в местах торговли.