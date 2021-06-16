В Тюмени музыканту восстановили палец, поврежденный циркулярной пилой. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В Тюмени врачи ОКБ№ 2 восстановили музыканту палец, который он повредил циркулярной пилой. После инцидента безымянный палец правой руки перестал разгибаться, что затрудняло игру на аккордеоне.

В приемном отделении травматолог-ортопед Владимир Малишевский выполнил мужчине тенолиз сухожилия сгибателя четвертого пальца левой кисти для освобождения сухожилия из рубцов и спаек с окружающими тканями. Дефект восполнили длинной сухожильной мышцей руки.

– Палец у мужчины выпрямился. После этого пациенту пересадили кожу с соседнего пальца и запястья. Спустя три месяца после операции мужчина вернулся к игре на любимом инструменте. Пока визуально заметно, что у музыканта пересажена кожа, однако врачи говорят, что спустя полгода этого не будет видно, – рассказали в медучреждении.

Отметим, что с февраля 2020 года на базе взрослого приемного отделения организован прием по направлению «кистевая хирургия». Пациентов на операции такого профиля отправляют по решению врачебной комиссии, работающей на базе больницы.