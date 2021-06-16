В Тюмени за 20 млн рублей продают старинный дом на будущей пешеходной улице. Фото: c cайта 2ГИС

В Тюмени на улице Дзерджинского, которую уже в ближайшем будущем местные власти планируют сделать пешеходной, продают дом городского оценщика Сергея Бровцина. Здание, являющееся объектом культурного наследия, построено по заказу в конце девятнадцатого века.

Из информации, размещенной на одном из сайтов объявлений, следует, что двухэтажный дом планируют продать вместе с земельным участком площадью 571 квадратный метр.

По словам собственника недвижимости, к зданию подведены центральные коммуникации: электричество, отопление, водоснабжение, водоотведение. Также проведен интернет и телефония. Кстати, дом и входная группа ранее были отреставрированы, в помещениях сделан ремонт. Все помещения сданы в аренду.