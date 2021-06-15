Тюменка лишилась крупной суммы, доверив забронировать номер мошеннику Фото: Ольга Крыльцова

В тюменскую полицию обратилась 40-летняя местная жительница, ставшая жертвой мошенников. По словам горожанки, она хотела забронировать место в гостинице на юге России, но вместо этого лишилась денег.

Оказалось, что потерпевшей написал некий мужчина, представившийся сотрудником гостиницы. Далее он предложил тюменке помочь забронировать место в выбранном отеле. Не раздумывая, женщина согласилась на предложение, переведя аферисту почти 60 тысяч рублей. Когда женщина не получила подтверждающих бронь документов, а злоумышленник перестал выходить на связь, горожанка обратилась в полицию.

Сейчас правоохранители разыскивают преступника, обманувшего женщину, ему грозит до пяти лет тюрьмы. Также возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество»