В Тюменской области больше ста мотоциклистов проедут по следам Ермака

В Тюменской области больше ста мотоциклистов проедут по следам Ярмака. Фото: Вадим Бегун

В Тюменской области около 150 мотоциклистов примут участие в мотофестивале «По следам Ермака», который пройдет в Тобольске 25 и 26 июня. В древнюю столицу Сибири съедут любители байков из Москвы, Краснодара, Казани, Екатеринбурга, Уфы, Самары и других городов.

– Раньше мототуристы сами приезжали в Тобольск, но сейчас мы хотим объединить эти поездки в ежегодный фестиваль. Тобольск может стать точкой притяжения для любителей мотопутешествий. Гостей фестиваля ждут две экскурсии: «Тобольск промышленный» и «Тобольск исторический», – рассказал президент мотофестиваля Валентин Бобров.

26 июня байкеры общей колонной от ТРЦ «Жемчужина Сибири» доедут до Кремля, где состоится открытие фестиваля. Основные же мероприятия пройдут на Базарной площади. Завершится фестиваль гала-ужином.