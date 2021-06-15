В Тобольске приятель поколотил собутыльника за оскорбления. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть тобольской полиции поступило сообщение о том, что в областную больницу с множественными травмами в области головы и грудной клетки доставлен 37-летний мужчина. В ходе разбирательства по поступившему заявлению сотрудники уголовного розыска установили, что травмы потерпевшему нанёс его приятель. 44-летний подозреваемый задержан и доставлен в отдел полиции.

Выяснилось, что мужчины распивали алкогольные напитки. В ходе общения потерпевший оскорбил своего товарища, тот, в свою очередь, начал наносить ему множественные удары кулаками по голове и грудной клетке.

– Медики констатировали, что доставленному причинен средний вред здоровью, – сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

В настоящее время задержанный свою вину признал. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. По данному факту отделом дознания возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.