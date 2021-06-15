В Нижней Тавде подросток на мотоцикле сбил школьника на самокате. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

На улице Первомайской, 82 в селе Нижняя Тавда Тюменской области 15-летний подросток на мотоцикле сбил 12-летнего школьника, который передвигался по дороге на самокате. Юный мотоциклист скрылся с места дорожно-транспортного происшествия. Несовершеннолетний пассажир, которого он перевозил, не пострадал.

– Школьник на самокате получил различные повреждения. Водителя мотоцикла установили сотрудники полиции. Транспорт принадлежит его родителям. По предварительным данным, они разрешают ездить на нем сыну, но права управления транспортом у него нет, – рассказали в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции.

В ведомстве отметили, что сотрудники ГИБДД на одного из родителей составят административный материал за передачу мототранспорта лицу, не имеющему водительского удостоверения. Штраф в этом случае достигает 30 тысяч рублей.