Начинающих литераторов Тюмени приглашают на литературную премию «Болдинская осень»

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Литературная премия «Болдинская осень» в 2021 году пройдет в обновленном формате, сообщают организаторы. Премия станет всероссийской, а ее общий призовой фонд увеличился с 90 000 рублей до почти 3 000 000 рублей, сообщают организаторы.

Нововведения позволили и тюменским литераторам попробовать свои силы в престижном конкурсе. Заявки принимают до 20 июня, сообщает «Тюменская линия».

Отметим, что стать соискателями могут российские авторы от 18 до 37 лет (включительно) по номинациям: проза, поэзия, литературная критика. Лауреатов, кроме щедрого денежного вознаграждения, ждет продвижение на международные издательские рынки, выдвижение их произведений на соискание крупных международных премий.

Если вернуться к вопросу о призовых, победители в номинациях «Проза» и «Поэзия» получат вознаграждения по 800 000 рублей. Лучший в номинации «Литературная критика» – 350 000 рублей. Планируется, что премию будут вручать в последние выходные сентября. Подробнее об условиях премии «Болдинская осень» можно прочесть на сайте премии.