Тюменцы узнают, как работать с новыми медиа в маркетинге

На улицах Тюмени появятся работы участников проекта «Новые медиа в маркетинге». Их авторы посетят образовательную программу от федеральных спикеров. Проект пройдет в формате арт-мастерской для креаторов и IT-специалистов, отбор пройдут всего 20 идей.

– Мы с командой проекта «Фиджитал» решили, что цифровое искусство должно быть не только в выставочных залах пространств Тюмени, но и в городской среде. Работы участников арт-мастерской появятся на видеоэкранах и стендах для афиш, – рассказала куратор общественных пространств и проектов молодежной политики Тюменской области Юлия Каргаполова.

Отметим, что размещение работ на улицах города станет серией событий перед международным театральным фестивалем «Сны улиц», который состоится в Тюмени в июле. В 2021 году участниками фестиваля станут театры из Тюмени, Санкт-Петербурга, Москвы и Альметьевска, передает «Тюменская линия».