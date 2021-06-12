15-летний тюменец превратил отцовскую машину в груду железа

Фото: тюменская Госавтоинспекция Фото: Из материалов пресс-службы

Тюменский школьник без спроса взял отцовский автомобиль «Volvo» и поехал кататься с другом по ночному городу. В районе двух часов ночи случилась авария: на перекрестке ул. Водопроводной и Хохрякова, когда светофор работал в режиме желтого мигания, подросток не уступил дорогу Kia, водитель которого двигался по главной дороге. Об этом сообщает тюменская Госавтоинспекция.

В результате автомобили отбросило друг от друга. От сильного столкновения на транспортах остались большие вмятины, многие детали просто отвалились. К счастью, все остались живы, однако без травм не обошлось: пострадали 20-летние водитель и пассажир Kia, чего нельзя сказать о подростках в Volvo.

Помимо этого, участники ДТП повредили дорожные знаки, клумбы и другие объекты. По словам виновника аварии, он пытался затормозить, когда заметил другой автомобиль, но перепутал педали. За руль сел, чтобы «проверить свое чувство смелости».