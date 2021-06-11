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Спорт11 июня 2021 15:26

В Тюмени в Гилёвской роще ремонтируют футбольные поля

Они были обустроены в 2016 году
Сергей Швецов
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В Тюмени в Гилёвской роще ремонтируют футбольные поля.

В Тюмени в Гилёвской роще ремонтируют футбольные поля.

Фото: Тюмень - наш дом

В Тюмени в Гилёвской роще ремонтируют футбольные поля. Они были обустроены пять лет назад.

На территории рощи расположены два футбольных поля по 880 квадратных метров каждое. Тут проводят тренировки, игры и чемпионаты и зимой, и летом. Поэтому со временем покрытия повреждаются.

– В прошлые годы само ворсовое покрытие точечно ремонтировалось, в этот год осуществляется комплексный ремонт одного поля с заменой всего ворсового покрытия и подстилающего слоя и частичный ремонт второго поля, – рассказали в МКУ «ЛесПаркХоз».

Ремонтные работы с установкой футбольных ворот и заменой на них сеток, нанесением соответствующей разметки на полях планируется закончить до конца июня.