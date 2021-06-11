В Тюмени в Гилёвской роще ремонтируют футбольные поля. Фото: Тюмень - наш дом

В Тюмени в Гилёвской роще ремонтируют футбольные поля. Они были обустроены пять лет назад.

На территории рощи расположены два футбольных поля по 880 квадратных метров каждое. Тут проводят тренировки, игры и чемпионаты и зимой, и летом. Поэтому со временем покрытия повреждаются.

– В прошлые годы само ворсовое покрытие точечно ремонтировалось, в этот год осуществляется комплексный ремонт одного поля с заменой всего ворсового покрытия и подстилающего слоя и частичный ремонт второго поля, – рассказали в МКУ «ЛесПаркХоз».

Ремонтные работы с установкой футбольных ворот и заменой на них сеток, нанесением соответствующей разметки на полях планируется закончить до конца июня.