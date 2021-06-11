Тюменцы, нарушившие противопожарный режим, отдали миллионы штрафов. Фото: Вадим Бегун

Тюменцы, нарушившие противопожарный режим, отдали уже 6 250 600 рублей. Возбуждено 21 уголовное дело.

Всего же с начала пожароопасного периода возбуждено 653 административных дела, назначено 588 штрафов, по результатам проверок сообщений о пожарах к административной ответственности привлечено 55 виновников пожаров и возгораний.

– В производстве дознавателей МЧС России находится 63 материала проверок по фактам лесных пожаров, – сообщил директор регионального департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Андрей Михнович.

Отметим, что на выходные дни в регионе запланирована масштабная профилактическая работа, в том числе рейды по обследованию территорий лесов и населенных пунктов, разъяснительные беседы с жителями.