На тюменских дорогах в выходные усилят надзор. Фото: Вадим Бегун

Тюменские автоинспекторы в выходные и праздничный день усилят надзор на дорогах. В первую очередь это касается выявления водителей в состоянии опьянения.

– В городах и районах области пройдут рейдовые и «точечные» мероприятия, в том числе с участием общественности и представителей СМИ. Сплошные проверки водителей на трезвость пройдут в центральной части Тюмени вечером 12 и 13 июня, – сообщили в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции.

В ведомстве отметили, что в этом году сотрудники отстранили от участия в дорожном движении около 3 500 водителей, управлявших транспортом в состоянии опьянения. 391 человек из этого числа второй раз за год сел пьяным за руль авто.