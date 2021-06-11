Тюменский грибник выплатит 770 тысяч рублей за сожженный лес. Фото: Пресс-служба Прокуратуры Тюменской области

В Тюменской области суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 64-летнего жителя села Раздолье Армизонского района. Мужчина причинил крупный ущерб: из-за его неосторожного обращения с огнем уничтожены гектары леса.

Днем 15 октября 2020 года сельчанин пошел в лес за опятами. Вечером он развел костер и пошел за валежником. От костра загорелась сухая трава, погорели сосны. Спустя три дня грибник собирал грузди и решил заночевать в лесу. Он развел костер и лег спать, а утром проснулся от сильного задымления и сбежал.

– В результате двух пожаров уничтожены и повреждены сосны на площади почти восемь гектаров. Общий размер ущерба, причиненного природе, составил более 770 тысяч рублей, эту сумму и взыскали, – рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Кроме того, суд назначил подсудимому 9 месяцев исправительных работ с удержанием 10% из заработной платы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.