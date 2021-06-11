Вакцинация поможет избежать ограничений по коронавирусу в Тюменской области. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Только вакцинация поможет избежать ограничения по коронавирусу в Тюменской области. Она – единственный способ сформировать популяционный иммунитет и вернуться к обычной жизни. Так считают медики.

Отметим, что в Бурятии, Иркутской области и Санкт-Петербурге с 12 июня закрывают детские развлекательные зоны, аттракционы, приостанавливается работа кинотеатров, театров, загсов. Там растет статистика по заболеваемости COVID-19.

Стало известно, что в Тюменской области власти планируют вакцинировать порядка 700 тысяч жителей до осени. На сегодняшний день число привитых жителей региона составляет 173 933 человека.

– Вакцинация позволит предотвратить предсказываемый осенний подъем заболеваемости и избежать жестких ограничительных мер. Она – главная составляющая в комплексе мер, которые применяются в регионе. Актуальными остаются маски, дистанция, антисептики, избегание мест большого количества людей, – отметил заведующий кафедрой гигиены, экологии и эпидемиологии Тюменского ГМУ Александр Марченко.