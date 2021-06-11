В Тюменской области мужчина насмерть забил пожилую мать. Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Тюменской области

Ишимские следователи поставили точку в расследовании уголовного дела в отношении 47-летнего жителя Викуловского района. Мужчину обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью – он по неосторожности до смерти забил собственную мать

Трагедия произошла ночью 5 апреля в частном доме в селе Боково. Обвиняемый был пьян и стал ссориться со своей 71-летней матерью.

– Он нанес ей множество ударов ногами по телу. От полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась. Мужчину задержали и заключили под стражу, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

В настоящее время специалисты ведомства собрали достаточную доказательственную базу. Уголовное дело скоро направят в надзорное ведомство для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения, после чего передадут в суд.