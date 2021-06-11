В Винзилях пьяный отец пришел с ножом за ребенком в детский сад. Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Тюменской области

В поселке Винзили Тюменской области нетрезвый мужчина пришел за ребенком в детский сад. Воспитатель отказалась передавать малыша в «нехорошие» руки. Тогда пьяный тюменец достал нож и стал угрожать им женщине.

– Исходя из обстоятельств инцидента, в действиях усматриваются признаки преступления, предусмотренного частью 1 статьи 119 УК РФ «Угроза убийством». По поручению руководства перед региональной прокуратурой инициирован вопрос об изъятии и передаче из органов полиции уголовного дела, – сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

В ведомстве уточнили, что после этого обязательно решат вопрос о выполнении всех необходимых следственных и процессуальных действий, в том числе с участием лица, угрожавшего ножом воспитателю.