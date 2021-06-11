Названы самые популярные смартфоны у тюменцев. Фото - МегаФон.

Свыше 5500 моделей телефонов насчитывается у жителей Тюменской области – абонентов МегаФона. 85% ассортимента поддерживает скоростной интернет четвертого поколения (4G). Исследование провел оператор на основе обезличенных данных Big Data.

Каждый второй гаджет в регионе – с технологией VoLTE. Это возможность звонить в 4G и более четко слышать собеседника, а также разговаривать не прерывая интернет-сессии. Уже 70% бесед проходят в таком формате.

«Работая удаленно, тюменцы стали больше качать и чаще раздавать мобильный трафик с телефона на ноутбуки. В среднем на одного пользователя смартфона приходится уже 20 ГБ в месяц. И это не предел мобильных рекордов жителей столицы Западной Сибири», - рассказал директор МегаФона в Тюменской области Дмитрий Мелихов.

Смартфоны, которые чаще всего можно найти у тюменцев:

• Samsung Galaxy

• Huawei

• Apple

• Хiaomi

Тренд года – покупка смартфонов с поддержкой следующего поколения связи 5G, которая пока не запущена в коммерческую эксплуатацию в России. Такими гаджетами уже обзавелись порядка 900 тюменцев. Чаще всего их покупают мужчины 36-41 года. В ТОП-3 таких смартфонов вошли Samsung Galaxy S20 Ultra, Huawei Honor 30 Pro и Xiaomi Mi 10 Lite.

Есть в Тюменской области и любители ретро-моделей, которые впервые появились на рынке порядка 20 лет назад. Обычно жители не хотят расставаться с Nokia 100, 105 и 3310. В регионе насчитываются свыше 2000 владельцев таких телефонов. В список также попали Siemens S65, Samsung c100 и Ericsson T28s.

Отметим, что любовь к телефонам-хитам не зависит от возраста – самому молодому пользователю, обладателю одного из гаджета прошлого века – всего 16 лет.