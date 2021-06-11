В Тюмени в выходные усилят патрулирование городских лесов. Фото: Тюмень - наш дом

В Тюмени в ближайшие выходные усилят патрулирование городских лесов. Особый противопожарный режим все еще сохраняется на юге региона.

– Из-за устойчивой жаркой и сухой погоды в лесах действует пятый класс пожарной опасности – это самый высокий класс, при котором вводятся ограничения пребывания в лесах. На территории городских лесов пребывание с целью приготовления пищи на огне разрешено только в специально отведенных для этого местах – в 14 зонах отдыха и на мангальной зоне Гилевской рощи, – напомнили в администрации Тюмени.

В ведомстве напомнили, что нарушения правил пожарной безопасности в лесах влекут предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 1 500 до 5 000 рублей; на должностных лиц – от 10 000 до 40 000 рублей; на юридических лиц – от 50 000 до 500 000 рублей, в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, а в период особого противопожарного режима размер штрафа увеличивается вдвое.