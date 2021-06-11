Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 11 июня 2021 года увеличилось на 57 человек. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 11 июня 2021 года. Количество заболевших увеличилось на 57 и составило 37 365 человек.

По информации Оперативного Штаба Тюменской области, за минувшие сутки 55 человек выздоровели (за весь период - 35 827), три ребенка заболели (из общего числа заболевших), семь пациентов на ИВЛ (из общего числа заболевших), 7 308 человек остаются под медицинским наблюдением, 132 – на перевахтовке.

За последние сутки в России выявлено 12 505 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 17,7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 396 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 10 188 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 5 180 454 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 125 674 летальных исхода, выздоровели 4 782 183 человека.