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Происшествия11 июня 2021 11:25

В Тюмени с балкона на четвертом этаже выпал ребенок

Мальчика доставили в больницу
Сергей Швецов
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В Тюмени из балкона на четвертом этаже выпал ребенок.

В Тюмени из балкона на четвертом этаже выпал ребенок.

Фото: Ольга Крыльцова

В одном из домов по улице 50 лет ВЛКСМ в Тюмени сегодня, 11 июня, с балкона квартиры на четвертом этаже выпал шестилетний мальчик. Ребенка, получившего травмы, госпитализировали в больницу.

– Прокурору Ленинского округа поручено провести проверку, в ходе которой выяснить обстоятельства произошедшего и дать оценку исполнению родителями своих обязанностей. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, – сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.