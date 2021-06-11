В Тюмени с балкона на четвертом этаже выпал ребенок

В Тюмени из балкона на четвертом этаже выпал ребенок. Фото: Ольга Крыльцова

В одном из домов по улице 50 лет ВЛКСМ в Тюмени сегодня, 11 июня, с балкона квартиры на четвертом этаже выпал шестилетний мальчик. Ребенка, получившего травмы, госпитализировали в больницу.

– Прокурору Ленинского округа поручено провести проверку, в ходе которой выяснить обстоятельства произошедшего и дать оценку исполнению родителями своих обязанностей. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, – сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.