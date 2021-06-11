Тюменцы не смогут зарегистрировать авто 13 и 14 июня. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В предстоящие выходные дни госуслуги по регистрации транспорта и выдаче водительских удостоверений подразделения ГИБДД Тюменской области будут осуществлять 12 июня в течение полного рабочего дня. А вот 13 и 14 июня – это выходные дни.

– Ежедневно только в Тюмени по линии ГИБДД более 600 граждан получают государственные услуги по регистрации транспорта, получению водительских удостоверений, сдаче экзаменов для получения водительского удостоверения, – отметили в пресс-службе управления Госавтоинспекции по региону.

В ведомстве добавили, что удобнее всего записаться для получения нужной госуслуги через единый портал государственных услуг.