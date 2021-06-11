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Происшествия11 июня 2021 9:51

В Тюмени ночью байкерша пострадала в ДТП с «Киа Рио»

Обстоятельства аварии выясняются
Сергей Швецов
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В Тюмени ночью байкерша пострадала в ДТП с «Киа Рио».

В Тюмени ночью байкерша пострадала в ДТП с «Киа Рио».

Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

На перекрестке улиц Республики и Челюскинцев в Тюмени сегодня, 11 июня, во втором часу ночи мотоцикл столкнулись «Ямаха» и автомобиль «Киа Рио». В настоящее время автоинспекторы выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

– Предварительно, водитель машины при повороте налево не пропустил девушку на «Ямахе». 22-летняя байкер получила ссадины ноги, – сообщили в региональном управлении Госавтоинспекции.

В ведомстве отметили, что мотоциклисты – одни из самых уязвимых категорий участников дорожного движения. Автомобилисты не всегда это понимают и не всегда замечают двухколесный транспорт на дорогах. От этого у любителей двухколесных железных коней бывают проблемы.