В Тюмени ночью байкерша пострадала в ДТП с «Киа Рио». Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

На перекрестке улиц Республики и Челюскинцев в Тюмени сегодня, 11 июня, во втором часу ночи мотоцикл столкнулись «Ямаха» и автомобиль «Киа Рио». В настоящее время автоинспекторы выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

– Предварительно, водитель машины при повороте налево не пропустил девушку на «Ямахе». 22-летняя байкер получила ссадины ноги, – сообщили в региональном управлении Госавтоинспекции.

В ведомстве отметили, что мотоциклисты – одни из самых уязвимых категорий участников дорожного движения. Автомобилисты не всегда это понимают и не всегда замечают двухколесный транспорт на дорогах. От этого у любителей двухколесных железных коней бывают проблемы.