Тюменцы чаще всех в стране устают от работы. Фото: Ольга Крыльцова

Жители Тюменской области чаще всех в стране устают от работы. Так, целых 76% тюменцев хотя бы однажды были подвержены профессиональному выгоранию (в целом по России этот показатель не превысил 64%). Еще 13% с выгоранием не сталкивались, а 11% затруднились ответить.

Стало известно, что 13% выгоревших на работе респондентов никак не пытались справиться с этим состоянием, остальные пробовали разные методы. Так, почти половина не стали долго думать и просто сменили работу, 43% взяли отпуск, 26% «ушли» в спорт. А вот 10% пришлось посещать психолога, а 9% глушили усталость алкоголем.

– Чаще всего с проблемой тотальной усталости от работы сталкиваются специалисты по управлению персоналом, а также маркетологи и специалисты по рекламе и PR. Кстати, именно маркетологи и пиарщики чаще других пытались решить эту проблему с помощью алкоголя. Меньше всех профессиональному выгоранию подвержен рабочий персонал, – отметила руководитель пресс-службы hh.ru Урал Анна Осипова.