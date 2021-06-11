«Потерял». В Тюмени задержали тренера, который исчез с собранными с детей деньгами

В Тюмени задержали тренера, который исчез с собранными с детей деньгами. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени задержали тренера, который исчез с собранными с детей деньгами. Родители ребят доверили ему более шестисот тысяч рублей для того, чтобы он купил путевки в спортивный лагерь на юге страны. Однако мужчина в назначенный день не явился на вокзал, он вообще исчез.

– Следователи отдела полиции № 1 возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество» в отношении 33-летнего педагога. Оперативники разыскали подозреваемого. Он пояснил, что планировал приобрести путёвки и билеты на поезд, однако собранные деньги якобы потерял, – рассказала пресс-секретарь управления МВД по городу Тюмени Мария Новопашина.

По ее словам, всего потерпевших более 20 человек, на сегодняшний день деньги возвращены восьми. Подозреваемый планирует возместить ущерб в полном объёме. В отношении мужчины избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.