Тюменка ткнула ножом в спину приятеля на алкопати

Тюменка ткнула ножом в спину приятеля на алко-пати. Фото: Ольга Крыльцова

В полицию Нижнетавдинского района поступило сообщение из больницы о том, что к ним поступил 22-летний мужчина с ножевым ранением. Полицейским потерпевший пояснил, что травму ему нанесла его знакомая. Подозреваемую задержали и доставили в отдел полиции.

Выяснилось, что потерпевший в гостях спал после застолья. Гражданка разбудила его и предложила продолжить вечеринку, но получила отказ. Тогда она попросила знакомого отвезти её домой, но это решение не понравилось потерпевшему.

– Между мужчинами возник конфликт, переросший в потасовку. Девушка попыталась разнять драку, но после неудачной попытки схватила кухонный нож и нанесла удар в спину потерпевшему, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

По данному факту группой дознания возбуждено уголовное по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. В настоящее время подозреваемая свою вину признала, ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.