В Абатском мужчина забил лопатой прохожего и утопил труп в болоте. Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Тюменской области

В Тюменской области раскрыто преступление, совершенное в сентябре 2015 года. Тогда в селе Абатском пропал мужчина 1965 года рождения. Теперь выяснилось, что его убил 25-летний сельчанин. Ему предъявили обвинение и заключили под стражу.

– В ночь на 19 сентября 2015 года обвиняемый решил убить случайного прохожего и увидел пьяного односельчанина. Он позвал его в авто, отвез на соседнюю улицу и избил. После этого направился в лес, где острием штыковой лопаты не менее трех раз ударил мужчину по голове, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета по региону.

От полученных ран тот скончался на месте. После содеянного обвиняемый утопил тело в болоте. Молодой человек указал, где утопил убитого, останки обнаружены. Назначено проведение ряда экспертиз – судебно-медицинская, молекулярно-генетическая и другие. Расследование уголовного дела продолжается.