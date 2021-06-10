Врачи спасли тоболяка, которого настиг инфаркт в 20 километрах от города. Фото из архива ОБ№3.

В скорую позвонил житель посёлка Тобольского района, который находится в 20 километрах от города, и сообщил о внезапной боли в груди у мужчины на даче. Лекарства не помогли. Медики тут же выехали на вызов.

По прибытии фельдшер провёл электрокардиографию, которая показала острый коронарный синдром. Оказав необходимую помощь, пациента перевезли в приёмное отделение Областной больницы №3.

– Тоболяка перевели в операционную с диагнозом инфаркт для коронарографии. Хирург выявил артерию, поражённую пристеночным стенозом. Сужение просвета достигало 95%. Врач высвободил артерию и полностью восстановил кровоток, – рассказал пресс-секретарь медучреждения Дмитрий Уженцев.

Несмотря на позднее обращение, специалисты смогли полностью восстановить нормальную работу сердца. На следующий день у пациента исчез болевой синдром, ему была назначена необходимая терапия и индивидуальный комплекс реабилитационных мероприятий.